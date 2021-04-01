شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يشيد بالجهود الإفريقية لإنجاح الانتقال الديمقراطي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

أشاد السودان بوقوف الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن، معه، لإنجاح الفترة الانتقالية، فيما أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده اللامحدود لاتفاق السلام ودعم الشرطة فنياً. وأثنى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على وقوف الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن التابع له، مع السودان من أجل إنجاح الفترة الانتقالية، حتى تم التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان، وما نتج عنه من توسيع دائرة المشاركة في السلطة شملت حركات الكفاح المسلح الموقعة على الاتفاق.استكمال السلام

وقال البرهان خلال لقائه أمس الخميس، وفد مجلس السلم والأمن الإفريقي الزائر للبلاد، إن السودان يتطلع لمزيد من الدعم عبر الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم التابع له، لاستكمال عملية السلام.

دعم الشرطة

من جانب آخر، أكد المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث، دعم الإدارة الأمريكية اللامحدود لاتفاق السلام . وخلال لقائه مع الملحق الأمني بالسفارة الأمريكية، أعلن مدير عام قوات الشرطة، خالد مهدي إبراهيم، تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بتدريب ورفع قدرات منسوبي الشرطة. وأشار المسؤول الأمريكي إلى دور الشرطة السودانية في حماية وتأمين البعثات الدبلوماسية، ما يتطلب تقديم الدعم الفني لها ولمنسوبيها في مختلف العمل الشرطي بواسطة خبراء من الشرطة الأمريكية.

نزع فتيل التوتر

وتعهد توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، رئيس فريق الوساطة لاتفاق سلام جوبا، بحل كافة قضايا مسار شرق السودان خلال 24 ساعة. وأضاف قلواك، عقب وصوله إلى مطار الخرطوم أمس الخميس، أن زيارتهم للخرطوم تأتي في إطار متابعات عملية تنفيذ ملف مسار الشرق في اتفاق جوبا للسلام، خاصة في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية والمشاركة في مجلس شركاء الحكم.

وقال قلواك إن هذه القضايا ستتم مناقشتها مع الحكومة الانتقالية لاستكمال تنفيذ اتفاق بنود سلام جوبا، ونزع فتيل التوترات مشيراً إلى أن توقيع اتفاق التفاهمات مهد الطريق لتحقيق الاستقرار.