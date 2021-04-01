شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات دورة الربيع لحفظ القرآن الكريم في عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعاليات الدورة الربيعية المكثفة لحفظ القرآن الكريم، التي ينظمها مركز حميد بن راشد لخدمة القرآن الكريم، تحت شعار «سيف إبراهيم النعيمي رجل العمل الخيري بعجمان» والتي تقام «عن بعد» عبر منصة عجمان لتعليم القرآن الكريم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

تضم الدورة 13 حلقة للقرآن الكريم للذكور والإناث بقدرة استيعابية 143 طالباً وطالبة وتشتمل حلقات لتحفيظ كتاب الله، وحلقات خاصة للمراجعة والإتقان.

تأتي هذه الدورة القرآنية ضمن الأنشطة التي يقدمها المركز في فترات الإجازات للطلبة، لتعود بالنفع عليهم وشغل أوقاتهم بما يطور قدراتهم وينمي معارفهم ويغرس فيهم الوازع الديني وقيمه.

(وام)