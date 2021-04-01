شكرا لقرائتكم خبر عن موعد لاحق لمعلمين تعسّر وصول ملفاتهم لاجتياز الاختبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم)، أنه سيتم تحديد موعد لاحق للمعلمين الذين لم تصل ملفاتهم لاجتياز اختبار الحصول على الرخص المهنية، وسيتم وإبلاغهم بها قريباً، مشيرة إلى أنه سيتم غداً السبت الموافق 3 إبريل الجاري، بدء الجدول الزمني لاختبارات الحصول على الرخص المهنية (المعلمون والقيادات المدرسية) وفقاً للمسجلين في نظام التراخيص وحالة الرخصة الخاصة بهم، والمواد التي يتم الامتحان فيها وفقاً للتخصص.

ويضم نظام ترخيص المهن التعليمية، ثلاثة أنواع من الرخص (رخصة المعلم، ورخصة القيادات المدرسية، ورخصة المهن المدرسية)، وجميعها بمثابة إذن يصدر عن الوزارة، يُمكن لحامله مزاولة المهن في قطاع التعليم في الدولة، بهدف الارتقاء بجودة التعليم ودعم المنظومة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وقالت إنه بالنسبة للقيادات المتوسطة (رؤساء الوحدات)، سيتم الإعلان قريباً عن موعد فتح التسجيل للاختبارات الخاصة بهم. أما بالنسبة للإداريين الذين اجتازوا الاختبارات بالفعل (كمعلمين)، فسيتم إصدار رخصهم قريباً.

وطالبت المؤسسة، مديري المدارس، بضرورة توجيه أغلبية المعلمين الذين لم تصل ملفاتهم لخوض اختبارات الحصول على الرخص المهنية، بالدخول على الرابط الإلكتروني، وتحديد المشكلة واسترداد الملف الخاص بهم، ومن ثم إعادة إدخاله مرة أخرى، والتأكد من صحة جميع البيانات، لضمان إرساله بالصورة الصحيحة. وأفادت بأنها لاحظت خلال الأيام الماضية، أن أغلبية المعلمين لا تصل ملفاتهم إلى مديري المدارس لأسباب متعددة، وتظهر رسالة بشريط أصفر «لا يمكنك إجراء تغييرات، حتى يتخذ قرار على الحساب المقدم».

وأكدت ضرورة توجيه المعلمين، برفع المشكلة على الرابط الذي تم إرساله مسبقاً، واختيار المشكلة الأساسية (مشكلة النظام)، ومن ثم اختيار «لا يصل الملف للمدير المباشر» من المشكلة الفرعية، وبعد استرداد الملف (خلال عشر أيام عمل)، يرجى مسح المعلومات المهنية وإعادة إدخالها مرة أخرى مع ضرورة اختيار المدرسة الصحيحة، والتأكد من تعبئة جميع الخانات ومن ثم تقديم الملف، حيث تتم عملية قبول الملف المقدم من المدير المباشر.