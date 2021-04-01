شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 1-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 1-4-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر إبريل، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.516 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ غاز مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العبور للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، القاهرة للإسكان والتعمير، ليسيكو مصر، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، عبور لاند للصناعات الغذائية.

البورصة تربح 2.6 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر إبريل، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.516 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 464 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 37 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.7%، والعرب على 8.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.76%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.3 مليون جنيه، 83.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 70 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالى.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12932 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4062 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2963 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 1304 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 47.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 5.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.55%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 16.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.34%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.72%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.57%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 94.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.39%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 33.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.02%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 35.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.71%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 2.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.20%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 17.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.98%.