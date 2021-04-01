شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "مدينة نصر".. وتراجع "عامر" و"CIB" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وارتفع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 462.988 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 225.603 مليون سهم، البنك التجاري الدولي إلى 149.106 مليون سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 338.061 مليون سهم، المجموعة المالية هيرميس القابضة 186.010 مليون سهم، جى بى أوتو إلى 179.454 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.643 مليون سهم، وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية 122.908 مليون سهم، نعيم القابضة للاستثمارات المالية إلى 97.976 مليون سهم، حديد عز 74.864 مليون سهم، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر 1.974 مليون سهم.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر إبريل، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.516 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 464 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 37 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.7%، والعرب على 8.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.76%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.3 مليون جنيه، 83.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 70 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12932 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4062 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2963 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 1304 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.