شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية السعودية توافق على طلب تابعة لـ "الخزف" بالإدراج في السوق الموازية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخزف السعودي عن موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة توزيع الغاز الطبيعي لإدراج أسهمها في السوق الموازي.

وأفادت الخزف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنها تملك حصة 15.87% من رأس مال شركة توزيع الغاز الطبيعي.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 77.7 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن التحسن في المبيعات وهوامش الربح نتيجة الزيادة في الاسعار والكمية المباعة.

وفي المُقابل انخفضت المصاريف البيعية والادارية، وانخفضت تكاليف التمويل نظراً لسداد جزء كبير من القروض وانخفاض اسعار الفائدة.

وتجدر الإشارة الى أن تحسن الأداء خلال العام 2020 تحقق على الرغم من قيام الشركة بعمل اطفاءات وتكوين مخصصات اضافية مقارنة بالعام السابق.