شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسمنت أم القرى" تبحث توزيع 40 هللة للسهم في 28 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقدها في 28 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن العام 2020، بإجمالي مبلغ 22 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 40 هللة للسهم الواحد.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية ثاني يوم داول من يوم انعقاد الجمعية العامة على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

ومن المُقرر أن تعتمد الجمعية القوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وستصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 117.7 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 79.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 333.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 255.9 مليون ريال خلال العام 2019.