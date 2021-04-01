شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دراية ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 19.4 مليون ريال عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 19.351 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 107.5 مليون سهم، بواقع 0.180 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.8% إلى السعر الأولى للوحدة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تداول 15 أبريل الجاري، على أن يتم دفع الأرباح في 13 مايو 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح بقيمة 73.595 مليون ريال على مالكي وحدات الصندوق عن فترة الاستحقاق للعام 2020.