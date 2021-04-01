شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عقب بيانات نشاط الصناعات التحويلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس وسط ضعف العملة الأمريكية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية البريطاني ارتفع إلى 58.7 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون استقرار القراءة عند 57.9 نقطة.



وتجدر الإشارة إلى أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا سجلت نموا بنسبة 1.3% خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020 بينما أشارت توقعات المحللين إلى نمو نسبته 1%.



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد كشف أمس عن خطة لإنفاق نحو تريليوني دولار على البنية التحتية لتطوير شبكات الكهرباء وغيرها من المرافق فضلا عن تعزيز التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3830، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3837 في حين سجل أقل سعر عند 1.3747.