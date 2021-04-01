شكرا لقرائتكم خبر عن 9 من 9 لإنجلترا وإيطاليا في تصفيات المونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت كل من إنجلترا وإيطاليا النافذة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بالعلامة الكاملة، فيما حققت كل من فرنسا وإسبانيا فوزهما الثاني توالياً، في مقابل سقوط غير متوقع للمنتخب الألماني.

وفي مواجهة إنجلترا أمام بولندا، افتتح هاري كاين النتيجة لبطلة العالم عام 1966 من ركلة جزاء (19)، قبل أن تعادل بولندا عبر ياكوب مودير (58). فيما منح المدافع هاري ماغواير النقاط الثلاث لبلاده في الدقيقة 85.

ورفع منتخب «الأسود الثلاثة» رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة التاسعة نتيجة فوز ثالث من ثلاث مباريات تساوي 9 نقاط أمام المجر (7 نقاط) الفائزة على مضيفتها أندورا 4-1، وألبانيا (6) التي تفوقت على سان مارينو 2-صفر، فيما تجمد رصيد بولندا عند أربع نقاط في المركز الرابع.

وغاب الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن المباراة بعدما تعرض لالتواء في ركبته اليمنى سيبعده لمدة أربعة أسابيع عن الملاعب، ليغيب بالتالي عن مباراتي فريقه بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا ضد وصيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

فيما أجرى مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت تغييراً واحداً على التشكيلة التي بدأت المباراة أمام ألبانيا الأحد (2-صفر)، حيث دفع بالظهير الأيسر لتشيلسي بين تشيلويل بدلاً من لوك شو، نظيره في الغريم مانشستر يونايتد.

مانشيني يعادل رقم ليبي

واختتمت إيطاليا النافذة الأولى بسجل مثالي بفوز ثالث توالياً جاء على مضيفتها ليتوانيا في العاصمة فيلنيوس بنتيجة 2-صفر بفضل البديل ستيفانو سينسي (48) وتشيرو ايموبيلي (90+4 من ركلة جزاء).

ورفعت بطلة العالم أربع مرات رصيدها إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة أمام سويسرا (6)،مقابل نقطة لكل من بلغاريا وإيرلندا الشمالية اللتين تعادلتا سلباً فيما تتذيل ليتوانيا من دون رصيد من مباراتين.

ودخل الـ«أزوري» المواجهة بعدما عاد الأحد بفوز مستحق على مضيفته بلغاريا 2-صفر، بعد فوز أول على إيرلندا الشمالية بالنتيجة ذاتها.

وهو الفوز الحادي والعشرين لـ«أزوري» بقيادة مدربه روبرتو مانشيني مقابل سبعة تعادلات وخسارتين، إضافة إلى أنها المباراة الخامسة والعشرين توالياً من دون هزيمة لمانشيني، ليعادل بذلك رقم مارتشيلو ليبي الفائز بكأس العالم 2006.

وعلّق مانشيني على هذا الإنجاز بالقول «صراحة، الأمر الوحيد الذي أريده هو أن أعادل ليبي في ديسمبر 2022 (بالتتويج بكأس العالم)».

ودفع مانشيني بتشكيلة أساسية مغايرة كلياً عن التي بدأت المواجهة أمام بلغاريا، حيث أبقى فقط على الحارس جانلويجي دوناروما، فيما افتقد لخدمات لاعب الوسط ماركو فيراتي المصاب والمدافع أليساندرو فلورنتسي المرهق.

مقدونيا تفرمل الماكينات

وحقق منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة مدوية مع إسقاطه مضيفه الألماني على أرضه 2-1.

وبعد 17 انتصاراً متتالياً في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، سقطت ألمانيا على أرضها في دويسبورغ بشكل مفاجئ أمام مقدونيا الشمالية، تاركة أرمينيا في صدارة المجموعة العاشرة بالطريق إلى مونديال 2022.

ورغم الهدف الذي سجله إيلكاي غوندوغان من ركلة جزاء (63)، تمكنت مقدونيا الشمالية من حسم الأمور لصالحها بفضل غوران بانديف (45+2) وإيليف إيلماس (85).

وكانت ألمانيا تسعى إلى مواصلة انطلاقتها القوية في التصفيات بفوزها خارج ملعبها على رومانيا 1-صفر في الجولة الثانية، بعدما حققت فوزاً عريضاً على آيسلندا بثلاثية نظيفة في مستهل مشوارها.

فرنسا في الصدارة

وواصل منتخب فرنسا عروضه الجيدة محققاً فوزه الثاني على التوالي أمام البوسنة 1-صفر، ما أبقاه في صدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، بفارق أربع نقاط عن أوكرانيا الثانية التي سقطت بفخ التعادل أمام كازاخستان متذيلة المجموعة.

وحافظ «الديوك» بفوزهم على سجلهم خال من الخسارة للمباراة الـ16 توالياً في المسابقات الرسمية مع 13 فوزاً مقابل 3 تعادلات، وذلك منذ هزيمتهم الأخيرة أمام تركيا بهدفين نظيفين في 2019.

وكسر المنتخب الفرنسي رقما قياسياً خاصاً به بين عامي 1990 و1991 بفوزه للمرة الثامنة توالياً خارج ملعبه.

وفرض الفرنسيون سيطرتهم على المباراة بشوطيها، رغم تسجيل هدف يتيم لنجم برشلونة الإسباني أنطوان غريزمان (60).

ويعد هذا الهدف رقم 35 لغريزمان مع المنتخب الفرنسي، وأصبح رابع الهدافين التاريخيين للديوك متقدماً على دافيد تريزيغيه، وبفارق ستة أهداف خلف ميشيل بلاتيني.

جو سياسي

من جهتها، فازت إسبانيا على كوسوفو 3-1 في مباراة طغى عليها الطابع السياسي.

وسجل داني أولمو (34) وفيران توريس (36) والبديل جيرارد مورينو (75) ثلاثية إسبانيا التي تصدرت المجموعة الثانية بسبع نقاط، فيما سجل بيسار حليمي هدف كوسوفو الوحيد (70).

وكان منتخب «لا روخا» أفلت في مباراته الأخيرة من فخ مضيفه الجورجي وقلب تخلفه إلى فوز قاتل 2-1 في تبيليسي، بعد تعثر مفاجئ مع اليونان 1-1 في الجولة الأولى.

ولا تعترف مدريد رسمياً بكوسوفو التي كانت سابقاً مقاطعة صربية، ووصفها الاتحاد الإسباني لكرة القدم بـ«الأراضي»، ما دفع بكوسوفو إلى إصدار بيان بالقول إن «كوسوفو دولة مستقلة» مهددة بعدم لعب المباراة في حال عدم السماح لها بعزف النشيد الوطني.