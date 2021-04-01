شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل على رادار الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشير مصادر مطلعة إلى أن أحمد خليل، مهاجم فريق شباب الأهلي، أصبح هدفاً لنادي الشارقة الذي يسعى لتعزيز تشكيلته الموسم المقبل، بالتعاقد مع مهاجم مواطن من طراز رفيع.

وتؤكد مصادر أن اللاعب لا يزال يرتبط بعقد مع «الفرسان»، وأن الانتقال إلى صفوف «الملك» لن يتم حالياً إلا في حال دخول الشارقة في مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه الحالي.

وكان الشارقة خسر قبل أيام خدمات مهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز بسبب المرض، ما دفع به إلى البحث عن بدائل تساعده على تعويض المهاجم الهداف الذي أبلى البلاء الحسن طوال فترة تواجده مع الفريق، قبل أن يتعرض لعارض صحي، سيتسبب بإبعاده عن الملاعب فترة من الزمن.

وتؤكد مصادر أن اللاعب البرازيلي كان جدد عقده مع الشارقة لمدة موسمين، قبل التعرض للأزمة الصحية التي يعانيها.