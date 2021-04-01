شكرا لقرائتكم خبر عن العين والنصر.. موقعة على مربع الذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تعود الإثارة إلى منافسات دوري الخليج العربي بعد فترة من التوقف بسبب أيام «فيفا»، حين يشهد اليوم الجمعة وغداً السبت مباريات المرحلة 23 من المسابقة التي ستدخل مرحلة من السبات الطويل حتى مايو/ أيار المقبل بسبب مشاركات أنديتنا في المسابقة القارية.

ويشهد اليوم إقامة 4 مباريات، حيث سيستقبل شباب الأهلي ضيفه الفجيرة، بينما سيلتقي حتا الأخير مع الظفرة في مباراة مصيرية.

يستهل الوحدة حقبة جديدة مع المدرب الهولندي تين كات أمام اتحاد كلباء، على أن يستقبل العين ضيفه النصر من أجل دخول المربع الذهبي.

أما يوم غد السبت، فيشهد ثلاث مواجهات مصيرية، حين يستقبل الجزيرة الوصيف ضيفه الوصل، ويلاقي خورفكان ضيفه عجمان المهدد بالهبوط، على أن يكون الختام مع قمة نارية في الإمارة الباسمة بين الشارقة وبني ياس.

العين- النصر

يريد العين السادس (37 نقطة) الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام ضيفه النصر الخامس (39 نقطة)، وتأكيد علو كعبه في المواجهات المباشرة بين الفريقين، حين يستقبل «الزعيم» ضيفه على أرض استاد هزاع بن زايد.

فرض العين «الزعامة» على مواجهاته المباشرة مع النصر، ليحقق سلسلة من 12 مباراة متتالية دون خسارة، حيث يعود النصر الأخير ل«العميد» إلى 21 من فبراير/ شباط 2014 حين فاز النصر بهدف دون مقابل.

ولم تكن رحلات «العميد» إلى دار الزين لتحمل الكثير من الذكريات الحلوة، بل إن غالبية الزيارات عاد منها بمرارة الخسارة أو التعادل على أفضل تقدير، حيث لم يعرف «العميد» طعم الفوز في معقل الفريق البنفسجي منذ عقد كامل من الزمن، وتحديداً منذ فبراير 2011.

ويريد العين أن يتجاوز مشكلة الغيابات التي يعاني منها، كما لن يرضى بديلاً عن الفوز الذي يساعده على إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار، ونيل جرعة ثقة قبل التحول إلى الرياض وخوض الملحق القاري.

أما النصر، فسيحاول جاهداً نفض غبار الهزيمة المؤلمة التي تعرض لها في الفجيرة.

شباب الأهلي- الفجيرة

تمثل مباراة شباب الأهلي الرابع (40 نقطة) مع الفجيرة الثاني عشر (14 نقطة) فرصة سانحة لأصحاب الأرض من أجل رد التحية للمنافس الذي تفوق عليهم ذهاباً في أولى مباريات «الفرسان» تحت قيادة المدير الفني المواطن مهدي علي.

وكان شباب الأهلي خسر ذهاباً 3-2 في الفجيرة، في أولى المباريات التي تولى بها المهندس مهدي علي قيادة الفريق خلفا للإسباني ساراغوسا.

وحافظ «الفرسان على سجلهم خالياً من الهزائم في 13 مباراة بالدوري و20 في كل المسابقات، منذ هزيمة الفجيرة في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويعتمد مهدي علي على قدرات النجم البرازيلي إدورادو، بينما سيتوجب على البرازيلي إيغور جيسوس التخلص من حالة العقم التهديفي التي يمر بها، بعدما توقف عن التسجيل في آخر 7 مباريات.

أما الفجيرة، فسيخوض اللقاء بمعنويات وروح النصر، حين فاز على «العميد» في المرحلة السابقة بهدفين دون مقابل، ليقفز إلى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، ويمنح نفسه جرعة أمل بالبقاء مع الكبار.

الوحدة- اتحاد كلباء

يبدأ فريق الوحدة السابع (35 نقطة) حقبة جديدة مع مديره الفني الجديد- القديم الهولندي تين كات، حين يستقبل على أرض استاد آل نهيان ضيفه اتحاد كلباء التاسع (32 نقطة).

ويتطلع «العنابي» إلى تحقيق سلسلة من 3 انتصارات توالياً، وهو ما تحقق مرة واحدة هذا الموسم ما بين الجولات 4 و5 و6 مع المدير الفني السابق رازوفيتش.

ويسعى الوحدة أن يكون الفوز ب «الديربي» على حساب الجار الجزيرة المتصدر السابق، جرعة ثقة للفريق، خاصة مع تألق مثلث الهجوم في تشكيلته بقيادة القائد إسماعيل مطر، ومعه السوري عمر خربين والسلوفيني ماتافز، الذي برز بشكل لافت في قمة العاصمة حين سجل هدفاً وصنع آخر.

ويتطلع الفريق إلى تكملة ما بدأه مع المدرب المؤقت الفرنسي غريغوري، وإن كانت تشكيلته قد تشهد مشاركة محمد برغش العائد من الإصابة، بينما سيتواصل غياب خميس إسماعيل، وإن بات طموح الفريق التحضير الأمثل من أجل مشاركة مشرفة في المسابقة القارية، وضمان بلوغ دور المجموعات.

ولن يرضى كلباء أن يكون لقمة سائغة، خاصة مع تطلع كتيبة المدير الفني الأوروغوياني داسيلفا إلى كسب المزيد من النقاط في الموسم «التاريخي» الذي تجاوز به حاجز ال 30 نقطة بعد 22 جولة.

حتا- الظفرة

يخوض حتا الأخير (8 نقاط) مباراة حياة أو موت، حين يستقبل في الخامسة و45 دقيقة مساء على أرض استاد حمدان بن راشد ضيفه الظفرة الحادي عشر (20 نقطة).

يدرك أصحاب الأرض أن الفوز وحده سيكون طريقهم من أجل الخروج من النفق المظلم، بينما ستكون الخسارة ضربة قاضية خاصة لو نجح أي من عجمان أو الفجيرة في تحقيق الفوز.ويريد الظفرة بدوره ضمان البقاء رسمياً في الأضواء، عبر تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 23 بعدما اكتفى بتحقيق فوز واحد تحت إشراف المدرب الحالي السوري محمد قويض على حساب العين، قبل أن يمنى بسلسلة من 4 هزائم في آخر 4 جولات.الغساني: لقاء مهم وصعب

أكد يحيى الغساني، لاعب شباب الأهلي جاهزيته وزملاءه لخوض مباراة الفجيرة، مشيراً إلى أن فريق «الفرسان» يخوض المباراة من أجل الفوز وحصد نقاطها كاملة أمام فريق يصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين، ما يزيد من صعوبة اللقاء.

وأضاف: نخوض مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، وسنحاول من خلالها مواصلة النتائج والأداء الذي ظهر به فريقنا في الفترة السابقة، ونعلم أن المباراة لن تكون سهلة، لأننا نواجه فيها فريق يصارع من أجل البقاء.

البياوي: نريد استحضار فوز الذهاب

شدد التونسي نصيف البياوي، مدرب الفجيرة،على أهمية مباراة شباب الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد «الذئاب» على دخول المنطقة الدافئة، داعياً لاعبيه إلى استحضار مباراة الدور الأول التي كسبها الفجيرة.

بدوره،أكد إبراهيم المنصوري كابتن الفجيرة، أنهم تعاهدوا على العودة من دبي بنتيجة مرضية تعزز حظوظ الفريق في البقاء.

بيدرو: مواجهة «العميد» نهائي

أكد مدرب العين البرتغالي بيدرو إيمانويل أن فريقه أكمل جاهزيته لمواجهة النصر، وأنهم سيتعاملون مع المباراة على أنها نهائي، خصوصاً أن الفارق معه نقطتان فقط.

وتابع: المواجهة تعتبر ضمن التحضيرات لمبارياتنا في دوري أبطال آسيا، كما هي فرصة لتحسين مستوى أداء اللاعبين العائدين من الإصابة، مثل: أحمد برمان وكايو كانيدو من أجل بلوغ الجاهزية المطلوبة.

من جانبه، أوضح المدافع مهند العنزي أن مواجهة العميد تعتبر فرصة للاستفادة من الأخطاء والعمل على تفاديها في الاستحقاقات المقبلة.

عبدالله حمد: سأتمسك بفرصة اللعب أساسياً

أكد الصاعد عبدالله حمد، لاعب الوحدة الذي تألق في الجولتين الماضيتين مع المدرب المؤقت الفرنسي غريغوري أن فريقه عازم على تحقيق الفوز أمام اتحاد كلباء والاستمرار في حصد النتائج الإيجابية.

وأشار حمد إلى أن الفرصة التي منحها له المدرب غريغوري مجرد بداية وقال: أسعى إلى استثمار الفرصة جيداً، وهذا يتطلب مني بذل مزيد من الجهد وتقديم الأفضل في التدريبات والمباريات التي أحصل على المشاركة من خلالها مع المدرب الجديد الهولندي تين كات.

بافلوف: سنواجه منافساً شرساً

أكد الأرجنتيني بيدرو بافلوف لاعب الظفرة المقيم، أن فريقه يسعى إلى تقديم مباراة قوية تؤكد إمكاناته الكبيرة وتحقق الفوز أمام حتا، مبيناً أن لاعبي الظفرة يدركون أهمية المواجهة أمام منافس يقاتل بشراسة من أجل فرصته الأخيرة في البقاء.

وأعرب بيدرو عن سعادته بفرصة المشاركة في قائمة المدرب محمد قويض في الجولات الماضية، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى تقديم نفسه بشكل جيد والمساهمة مع زملائه في تحقيق الأمان للفريق قبل الجولات المتبقية.

محمد سبيل: الفوز هدفنا

أكد محمد سبيل مدافع اتحاد كلباء، أنهم عازمون وفي أتم الجاهزية على تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من أبوظبي.

وقال مدافع اتحاد كلباء: مع احترامنا لفريق الوحدة، هدفنا هو الفوز، وأطالب اللاعبين بالتركيز الشديد والقتال في الملعب ومضاعفة الجهد وتقديم أفضل ما لديهم.