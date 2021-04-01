شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يواصل ملاحقة ترامب ويحذف فيديو له والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل عملاق مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ملاحقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معلناً حذف فيديو لمقابلة له، من على صفحة زوجة ابنه اريك، مشدداً بذلك قيوده المفروضة على الملياردير الجمهوري الذي حظرت حساباته على منصاته، عقب أعمال الشغب الشهيرة في الكونجرس في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأكدت متحدثة باسم شركة «فيسبوك»، الخميس، إن الموقع أزال تسجيلاً مصوراً لمقابلة مع ترامب، من على صفحة لارا، زوجة ابنه اريك ترامب. وجاء في البريد الإلكتروني:«بناء على الحظر الذي فرضناه على حسابات دونالد ترامب على فيسبوك وانستجرام، فإن أي محتوى إضافي بصوت دونالد ترامب سيُزال، وينتج عنه مزيد من القيود على الحسابات».

وشاركت لارا التي انضمت مؤخراً إلى شبكة «فوكس نيوز»، في منشور على «إنستجرام» و«فيسبوك»، لقطة لرسالة بريد إلكتروني تشير إلى أن المحتوى «الذي يظهر الرئيس السابق يتحدث، تمت إزالته بواسطة فيسبوك». وجاء ذلك بعدما نشرت روابط مقابلة مدتها 18 دقيقة أجرتها مع ترامب على منصات التواصل.

وبسبب اتهامات بالتحريض على العنف، علقت حسابات الرئيس الأمريكي السابق على «فيسبوك» و«انستجرام» و«تويتر»، بعد أعمال شغب نفذها أنصاره في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي في مبنى الكونجرس، مثيرة بذلك تنديداً دولياً واسعاً. (وكالات)