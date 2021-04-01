شكرا لقرائتكم خبر عن زاناردي: الفوز على عجمان يساوي 6 نقاط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق خورفكان، مباراة عجمان بأنها مهمة جداً، وقال إن الفوز فيها يساوي 6 نقاط، وأوضح: «دخلنا المرحلة الأخيرة من الدوري، ومباراة عجمان والثلاث الأخيرات مهمة، لأنها تمنحنا فرصة إنهاء الدوري في مركز جيد وبأكبر عدد من النقاط، وهذا ما نسعى إليه».

وتابع: «هذه المقابلة أمام منافس مباشر، ومثل هذه اللقاءات الفوز فيها ضروري بالطبع، نحن عملنا على تجهيز فريقنا بصورة جيدة، وتدربنا بجدية، واضعين في حساباتنا صعوبة المهمة، وحرص المنافس الكبير على الفوز، ولا شك أننا سنكون بحاجة إلى تركيز وقتالية عالية، لنتمكن من كسب المواجهة التي تقام على أرضنا، مما يضاعف رغبتنا في النصر».

وقال البرازيلي باولينيو جناح خورفكان، من جهته، إن المباراة ستكون صعبة، لأن عجمان يرغب في تأمين بقائه وسيفعل كل ما بوسعه للفوز.