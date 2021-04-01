شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بني ياس: الشعور بالضغط يولد القوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أوضح الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس، أن فريقه صاحب صدارة دوري الخليج العربي، لديه ثقة كبيرة باستكمال جاهزيته البدنية والذهنية قبل مواجهة مضيفه الشارقة ثالث الترتيب، في قمة الجولة ال22، السبت.

وقال إيسيلا الحائز جائزة المدرب الأفضل في مارس: «إن كان هناك من يستحق الشكر على هذا الاختيار فهم لاعبو بني ياس الذين تألقوا على الملعب».

واعترف مدرب «السماوي» أن فريقه ربما كان يشعر ببعض الضغوط بسبب المحافظة على الصدارة، وقال إن الشارقة القوي أيضاً، لديه ما يُشعره بالضغوط؛ لأنه إذا خسر يخسر لقبه رسمياً، ما يولد القوة على الملعب ويجعل المواجهة قوية جداً.

وطالب الروماني لاعبي فريقه بأن يلعبوا فقط من أجل الاستمتاع والابتعاد عن التفكير في الصدارة والتركيز فقط على كيفية الفوز في المباراة وبعدها سيرى ماذا يحدث في بقية المباريات وجدول الترتيب.

وكشف غياب المدافع جواو فيكتور عن المباراة بسبب الحصول على 3 بطاقات صفراوات، معلناً في الوقت ذاته، عودة هداف الفريق جواو بيدرو من الإيقاف وجاهزية الجناح سهيل النوبي العائد من الإصابة.

وأشار إيسيلا إلى أنه لا يستطيع أن يمنع متابعة لاعبي بني ياس لمباراة الجزيرة أمام الوصل، مبيناً أن المباراة ستقام قبل مواجهتهم للشارقة في نفس اليوم، لذلك سيتعرفون إلى النتيجة التي ربما تؤثر فيهم سلباً أو إيجاباً، وهو ما يريد أن يوصله إلى اللاعبين بأن الفوز على الشارقة أهم من التفكير في نتائج الآخرين.