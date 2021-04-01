تبدأ من الثامنة صباحا.. وزير التموين يعلن مواعيد عمل المخابز في رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بعمل غرفة عمليات رئيسية بديوان كل مديرية وأخري فرعية بالادارات التموينية، لمتابعة أستمرار الحالة التموينية وتلقي شكاوي المواطنين وفحصها واتخاذ اللأزم لأزالة أسبابها.

وشدد المصيلحي، علي ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة من كافة الجهات التابعة للمديريات علي توافر وأسعار وجودة كافة السلع وخاصة الهامة والضرورية منها بالاسواق، وكذلك فروع الجملة والمجمعات الأستهلاكية ، ومنافذ صرف السلع التموينية، وكذلك توافر أسطوانات الغاز والمواد البترولية بكافة انواعها خلال شهر رمضان.

في السياق نفسة حدد وزير التموين، عمل المخابز في شهر رمضان بدءاَ من الساعة الثامنة صباحا حتي الخامسة مساء، وقرر فتح العمل بسستم المخابز للمخابز التى يتم تحديدها بمعرفة مديري المديريات حتي الساعة العاشرة مساء، لضمان توافر الخبز طوال اليوم.

وأشار المصيلحي الي أن تنظيم عمل المخابز بشهر رمضان في تلك الساعات يسمح بتوافر كل احتياجات المواطينين من الخبز المدعم طوال اليوم.

وطالب وزير التموين، قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجيه المطاحن بتسليم الدقيق للمخابز طبقا للمواعيد المقررة لذلك أيضاً.