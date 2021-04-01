أخبار البورصة اليوم الخميس 1-4-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 1-4-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر إبريل، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.516 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ غاز مصر، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العبور للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، القاهرة للإسكان والتعمير، ليسيكو مصر، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، عبور لاند للصناعات الغذائية.

البورصة تربح 2.6 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر إبريل، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.516 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 464 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 37 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.7%، والعرب على 8.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.76%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.3 مليون جنيه، 83.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 70 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالى.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12932 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4062 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2963 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 1304 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

مصر الجديدة

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بيع قطعتي أرض فضاء مخصصة سكني متكامل الخدمات بمساحة 270 فدان تقريبًا للقطعتين بالحي العشرون بمدينة هليوبوليس الجديدة بالمزاد العلني مقابل 2.5 مليار جنيه، ويتم السداد إما بدفع 20% مقدم والباقي على سنتين بدون فوائد، أو سداد 10% مقدم والباقي على 10 سنوات بفائدة 7% سنويًا.

نتائج الأعمال

حققت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، صافي خسائر بلغت 1.38 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل خسائر بلغت 1.915 مليون جنيه خلال العام المنصرم له، بنسبة 27.87%، وبلغ إجمالي تكاليف النشاط خلال 2020 نحو 1.303 مليون جنيه، مقابل 1.915 مليون جنيه خلال 2019.

وحققت شركة أسمنت سيناء، صافي خسائر خلال العام الماضي بقيمة 560.27 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 446.124 مليون جنيه خلال العام المنصرم له، بنسبة 25.58%، وارتفعت تكلفة المبيعات خلال عام 2020 بقيمية 1.175 مليار جنيه، مقابل 984.07 مليون جنيه خلال عام 2019.

سجلت شركة جنوب الوادي للأسمنت، صافي خسائر بلغت 250.59 مليون جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بقيمة 316.34 مليون جنيه خلال 2019، بنسبة انخفاض 20.7%، وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 350.21 مليون جنيه، مقابل 439.26 مليون جنيه خلال 2019.

كما تحولت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إلى الخسائرة وسجلت عجزاً قدره 12.556 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.618 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.