شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قطاعات البورصة المصرية بجلسة الخميس باستثناء "المواد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.42%، فيما تصدر القطاعات المرتفعة السياحة والترفيه بنسبة 3.65%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.32%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2.45%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.21%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.62%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.27%.

كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.01%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.71%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.58%، وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.06%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر إبريل، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.516 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 464 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 37 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.7%، والعرب على 8.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.76%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.3 مليون جنيه، 83.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 70 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12932 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4062 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2963 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 1304 نقطة.

وصعدت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 34 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.