شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعاود الانخفاض تزامنا مع تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس وأبقى على خسائره في ظل انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد كشف أمس عن خطة لإنفاق نحو تريليوني دولار على البنية التحتية لتطوير شبكات الكهرباء وغيرها من المرافق فضلا عن تعزيز التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 719 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل القراءة 678 ألفاً.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن بيانات التوظيف الشهرية لمعرف حالة سوق العمل ومعدل البطالة والأجور في الولايات المتحدة.



تجدر الإشارة إلى أن رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد كشف عن توقعاته بمزيد من التعافي وتحقيق نمو قوي في سوق العمل الأمريكي والتوظيف هذا العام.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.8 نقطة.