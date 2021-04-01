شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه والخام الأمريكي يرتفع بنحو 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعزز الخام مكاسبه في اعقاب الكشف عن خطة تحفيز اقتصادي جديدة في أمريكا.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو900 ألف برميل إلى 501.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 600 ألف برميل.



وكشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن خطة لإنفاق نحو تريليوني دولار على البنية التحتية لتطوير شبكات الكهرباء وغيرها من المرافق فضلا عن تعزيز التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 60.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.4 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 2.6% إلى 64.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 62.3 دولار.