هيئة السوق المالية ضمن أفضل بيئة عمل في المملكة لعام 2021

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ويعكس هذا التقييم والمركز الذي حققته الهيئة، منهجيتها في تطبيق قيمها المرتكزة على التطوير والتحسين المستمر للسياسات والإجراءات والأنظمة والبرامج المستخدمة في تسيير الأعمال، والتميز بكفاءة منسوبيها والحرص على تطوير مهاراتهم وخبراتهم، وتعزيز التواصل والتشاور بمهنية واحترافية عالية، والاهتمام بالموظف من منطلق إيمان الهيئة بأن منسوبيها أهم مورد لديها، وتحمل المسؤولية وواجباتها تجاه مجتمعها ومنسوبيها.
وتعمل الهيئة وفق هذه القيم بشكل مستمر لرفع كفاءة منسوبيها وتطوير مهاراتهم لتحقيق أعلى مراتب الجودة والمهنية، ودعم وتقديم أفضل البرامج التطويرية بهدف تعزيز الولاء لمنسوبي الهيئة من خلال بيئة عمل جاذبة وداعمة، لرفع مستوى الإنتاجية وكفاء الأداء.
من جهة أخرى ثمن مجلس هيئة السوق المالية المشاركة الفاعلة والإيجابية من منسوبي الهيئة في التقييم الذي تم لبيئة العمل، مؤكدا أن هذه البيئة التي أسهموا في تأسيسها وتنميتها، تنعكس بصورة مباشرة على تطوير السوق المالية وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للسوق المالية (برنامج الريادة المالية 2019 -2021) المتوافق مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.
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