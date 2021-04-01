شكرا لقرائتكم خبر تعليق تداول أسهم 7 شركات لم تعلن قوائم 2020 المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علقت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، أمس الخميس تداول أسهم 7 شركات مدرجة لعدم التزامها بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأوضحت (تداول)، أن الشركات المعلقة أسهمها بالسوق الرئيسة هي شركة ريدان الغذائية، وشركة الكابلات السعودية، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، والشركة العربية للأنابيب، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى شركة سلامة للتأمين التعاوني. وفي السوق الموازية، شركة الأعمال التطويرية الغذائية.

وأشارت إلى أنه استنادا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، فإن تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة الخميس1 أبريل.

وقالت «يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة عشرين جلسة تداول ابتداء من الأحد 4 أبريل 2021 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 29 أبريل 2021.

تعليق تداول أسهم 7 شركات

1 السوق الرئيسة:







ريدان الغذائية



الكابلات السعودية



السعودية للصادرات الصناعية



العربية للأنابيب



الباحة للاستثمار والتنمية



سلامة للتأمين التعاوني



2 السوق الموازية: