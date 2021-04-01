شكرا لقرائتكم خبر عن شحن مواد البناء من رأس الخيمة إلى أبوظبي بالقطارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموّه في مدينة صقر بن محمد، فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد للقطارات والوفد المرافق له.

اطلع سموّه خلال اللقاء على مستجدات مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وتطوراته وإنجازاته وخططه المستقبلية، وأشاد بهذا المشروع الاستراتيجي والحيوي ودوره في تعزيز تنافسية الدولة ومكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

سعود بن صقر: ركيزة جديدة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والصناعية للإمارات

كما شهد صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة خلال الزيارة مراسم توقيع اتفاقية بين شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية وشركة ستيفن روك، إحدى أكبر شركات المحاجر في العالم، وذلك بهدف توفير خدمات الشحن بالسكك الحديدية ونقل مواد البناء من رأس الخيمة إلى أبوظبي.

وقع الاتفاقية كل من المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والمهندس نصر البسطامي مدير عام شركة ستيفن روك، وتمثل هذه الاتفاقية باكورة الاتفاقيات التجارية المقبلة للمرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

وبارك سموّه الاتفاقية مؤكداً أهمية دعم هذا المشروع الوطني لما يمثله من ركيزة جديدة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والصناعية لدولة الإمارات، وما تحمله من أهمية لدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة.

حضر اللقاء كل من الشيخ أحمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، ومنذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، وعدد من المسؤولين والمهندسين من الشركتين.

ينقل 3.5 مليون طن من الشحنات سنوياً

طول القطار يصل إلى نحو كيلومتر واحد

70 عربة بسعة 7 آلاف طن للرحلة الواحدة

تمثل الاتفاقية باكورة الاتفاقيات التجارية للمرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية الذي حقق خطوات مهمة بانطلاق أعمال مد قضبان السكك الحديدية لمسافة 605 كيلومترات من الغويفات على حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية غرباً، وصولاً إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات. ومن المتوقع نقل ما لا يقل عن 3.5 مليون طن من الشحنات سنوياً من «محجر الغيل» التابع لشركة ستيفن روك في رأس الخيمة إلى أبوظبي، وذلك عبر 500 رحلة قطار سنوياً. ويصل طول القطار منها إلى نحو كيلومتر واحد، حيث ستخصص الاتحاد للقطارات نحو 70 عربة بسعة 7 آلاف طن للرحلة الواحدة، وهو ما سيسهم في خفض حركة الشاحنات على الطرقات بواقع 100,000 ألف رحلة شاحنة سنوياً.

وقال شادي ملك: بفضل توجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، تواصل الشركة العمل على تأكيد دورها المحوري في قطاعات الخدمات اللوجستية والبنى التحتية والنقل في الدولة، بما يدعم نموذج أعمال المستفيدين من شبكتنا ومن تنافسيتهم. وإن ربط شبكة السكك الحديدية الوطنية بالمحاجر الموجودة في شمال الدولة، سيسهم في تعزيز عمليات نقل مواد البناء لكافة المستفيدين بفاعلية أكبر من حيث التكلفة والوقت فضلاً عن تقليل رحلات الشاحنات على الطرقات، ما يدعم الأهداف الوطنية للاستدامة لخفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات.

ومن جانبه، قال المهندس نصر البسطامي: فخورون وسعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد للقطارات، حيث ستوفر بديلاً مستداماً للنقل البري، وهو ما يساهم بشكل كبير في جهود شركة ستيفن روك الرامية للتخفيف من بصمتها الكربونية، في حين سيسمح لنا النقل باستخدام السكك الحديدية تعزيز تنافسية أسعار منتجاتنا في أبوظبي.

وأضاف: «ستشكل شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تهدف إلى ربط جميع إمارات الدولة بوسيلة نقل آمنة وسريعة، علامة فارقة في مسيرة التطور والازدهار برأس الخيمة والإمارات، وستلعب دوراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة والدولة».