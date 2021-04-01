شكرا لقرائتكم خبر عن رأب الصدع في آسيا والمحيط الهادئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخرج العالم بتثاقل من أكبر صدمة اجتماعية واقتصادية في الذاكرة الحية، ولكن سيمر وقت طويل قبل أن تلتئم الندوب العميقة التي خلّفها وباء «كوفيد-19» على رفاهية الإنسان وسير حياته.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يعيش 60% من سكان العالم، كشف الوباء عن عيوب تنموية مزمنة من خلال تأثيره الضار للغاية على الفئات الأكثر ضعفاً. وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ أن 89 مليون شخص إضافي في المنطقة قد دُفعوا مرة أخرى إلى براثن الفقر المدقع عند عتبة 1.90 دولار في اليوم، مما أدى إلى محو سنوات من مكاسب التنمية. ومن المؤكد أن الإغلاق الاقتصادي والتعليمي أضر بشدة بتكوين رأس المال البشري والإنتاجية في المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة.

لقد أشار الوباء وبكل وضوح إلى أن البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لم تعد قادرة على حماية مكاسبها التنموية من الصدمات المعاكسة أكثر من ذلك، وبأنها في حاجة إلى إعادة البناء بشكل أفضل نحو مستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة.

نعلم جيداً أن توقعات ما بعد الجائحة لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير. وتظهر الدراسة الاستقصائية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لآسيا والمحيط الهادئ والتي أصدرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة عام 2021، أن الانتعاش الاقتصادي سيكون عرضة لتهديدات فيروس كورونا المستمرة، ومن المحتمل أن يتم توزيع اللقاح بشكل غير المتكافئ. والأسوأ من ذلك، أن يأخذ هذا الانتعاش شكل حرف «K» ما يزيد من تهميش البلدان الفقيرة والمحرومة نحو الأسوأ.

والنبأ السار هو أن البلدان في آسيا والمحيط الهادئ قد اتخذت تدابير سياسية جريئة لتقليل الضرر الاجتماعي والاقتصادي للوباء، بما في ذلك الدعم المالي والنقدي غير المسبوق. ففي العام الماضي، أعلنت البلدان النامية في المنطقة ضخ حوالي 1.8 تريليون دولار أو ما يقرب من 7% من إجمالي ناتجها المحلي لدعم الميزانية المرتبط بمكافحة «كوفيد-19». ومع ذلك، تبقى الاستثمارات في المرونة الاقتصادية طويلة الأجل، والشمولية، والتحول الأخضر محدودة حتى الآن.

لقد ازداد ضعف المنطقة أمام الصدمات بسبب تأخرها عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من شأنها أن تعزز المرونة من خلال الحد من العجز الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الراسخ.

وتُظهر الأدلة أننا بحاجة إلى فهم أفضل لمشهد المخاطر المعقدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واستقصاء نهج شامل لبناء المرونة في أعقاب أزمة تاريخية بهذا الحجم، ويشمل السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

لقد حان الوقت لكي تستفيد المنطقة من دروس هذا الوباء، وتلتزم بأساس يضمن قدرتها على تحمل الصدمات المستقبلية دون أن يضطر سكانها والكوكب مرة أخرى إلى دفع ثمن باهظ.

«جابان تايمز»