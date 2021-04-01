شكرا لقرائتكم خبر عن مقدونيا الشمالية تصنع «معجزة دويسبورج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مقدونيا الشمالية تحت سحر إنجاز منتخبها الوطني بقيادة هدافها الأبدي جوران بانديف (37 عاماً)، حيث وضعها على الخارطة العالمية لكرة القدم، عقب الفوز على ألمانيا 2-1 في عقر دارها في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.

وأشادت الصحف المحلية بصوت واحد بهذا الفوز التاريخي، فعنونت صحيفة سلوبودان بيكات «معجزة مقدونية في دويسبورج»، بينما كتبت نوفا مقدونيا «انتصار تاريخي، إيلماس وبانديف جعلا أبطال العالم يجثون على ركبهم».

وأسهم بانديف الفائز في صفوف إنتر الإيطالي بثلاثية تاريخية عام 2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) وايليف ايلماس بالفوز التاريخي.

وعكس هذان العنوانان ما قاله المدرب الوطني إيجور أنجيلوفسكي بعد الفوز على ألمانيا: «لم يسبق لنا أن فزنا على منتخب مع هذا الكمّ الهائل من الألقاب»، في إشارة إلى فوز المانشافات بكأس العالم أربع مرات، وبكأس أوروبا ثلاث مرات.

وأضاف: «لقد جعل هؤلاء الرجال أمّتنا فخورة مرة أخرى»، بعد الإنجاز الذي تحقق في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حين حجز المنتخب مقعده في نهائيات كأس أوروبا للمرة الأولى في تاريخه من بوابة الدور الفاصل لدوري الأمم الأوروبية.

وفي شوارع سكوبيي، عبّر المقدونيون الذين اعتادوا على انتصارات فريق فاردار سكوبيي لكرة اليد بمسابقة دوري أبطال أوروبا عامي 2017 و2019، عن سعادتهم بالإنجاز التاريخي في السعي للتأهل إلى العرس الكروي.

ولخص إيغور أورديف مشاعر الفرح عند المقدونيين بقوله "كتب بانديف اسم مقدونيا الشمالية على الخارطة العالمية لكرة القدم".

واشترى أورديف تذاكر مباراة بلاده أمام ألمانيا قبل خمسة أشهر من موعدها، على أمل أن يتمكن من حضورها مع زوجته، لكن قيود السفر بسبب فيروس كورونا حالت دون تمكنه من مغادرة بلاده.

شعور بالفوز

واعترف أورديف لوكالة فرانس برس قائلاً "شعرت بأن شيئاً ما سيحصل هناك".

وبخلاف مواطنه، لم يتوقع يوفان ديميتروف هذه النتيجة، وقال لفرانس برس "أعتقد أنها افضل نتيجة تمكنا من تحقيقها مع المنتخب الوطني".

وبفضل هذا الفوز، بدأت مقدونيا الشمالية تحلم بالتأهل إلى مونديال قطر 2022، وقد اختصر بيتار ملادينوفسكي ما يجول في أذهان المقودنيين قائلاً "أتوقع أن يتابعوا على المنوال ذاته... ويسعدونا بالتأهل إلى المونديال".

وحالت الإجراءات المشددة لمواجهة الجائحة في مقدونيا الشمالية مع حظر التجول من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا، في نزول المواطنين الى الشوارع للإحتفال بهذا الإنجاز التاريخي.

وكان لاعبو مقدونيا الشمالية حققوا حلم أمة بأكملها، عندما تأهلوا في نوفمبر الماضي إلى نهائيات كأس أوروبا،عبر بوابة ملحق دوري الأمم الأوروبية، علماً بأن بانديف كان صاحب هدف التأهل التاريخي في مرمى جورجيا.

ونالت مقدونيا الشمالية الإعتراف بوضعها الحالي بعد اتفاق مع اليونان في عام 2018 يسمح لها باستخدام اسم مقدونيا.

والخسارة هي الأولى لألمانيا في تصفيات كأس العالم منذ سقوطها المدوي امام انجلترا 1-5 في ميونيخ سبتمبر عام 2001، والثالثة فقط في تاريخ مشاركاتها في تصفيات المونديال، فتراجعت إلى المركز الثالث (6 نقاط) في مجموعة كان يجب ان تكون في متناولها وتضم أرمينيا المتصدرة بفارق الأهداف عن مقدونيا الشمالية (9 نقاط لكل منهما).

كما انهت الخسارة سلسلة من 18 مباراة فاز فيها المنتخب الألماني توالياً في تصفيات كأس العالم منذ تعادله مع السويد 4-4 عام 2012، وسلسلة من 35 مباراة في التصفيات العالمية من دون هزيمة.