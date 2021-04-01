شكرا لقرائتكم خبر عن المصنفتان الأولى والثالثة تودعان «تنس الحبتور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت بطولة تنس الحبتور «الجديدة» للسيدات ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل، حيث ودعت الصينية لين زهو المصنفة الأولى في الفردي على البطولة والمصنفة 103 على العالم، المنافسات بعد خسارتها على يد لاعبة مغمورة هي لاعبة ليخنتستاين كاثيكا فون دايخمان، المصنفة 248 على العالم، بعد مباراة قوية استمرت ساعة و28 دقيقة، وانتهت بمجموعتين نظيفتين بواقع «6-3 و6-3»، كما خرجت النيوزيلندية ليزلي كيرخوف المصنفة الثالثة على الفردي والـ175 على العالم، على يد البلغارية اليستا كوستوفا المصنفة 228 على العالم، بعد مباراة امتدت نحو ساعة و24 دقيقة، وانتهت بمجوعتين نظيفتين «6-2 و7-5»، وكأن لعنة الفراعنة أصابتها بعد أن فازت على المصرية ساندرا سمير في المواجهة السابقة.

أما المفاجأة الثالثة، فكانت خسارة الزوجي المصنف ثانياً على البطولة والمكون من البريطانية ايدن سيلفا والجورجية اكاترين جورجودز، على يد الزوجي الذي يضم الأمريكية أمينة بكتاس والبريطانية تارا مور، بالانسحاب.

وواصلت المصنفة الرابعة في الفردي الأوكرانية داريا سنجور، شق طريقها بنجاح بعد فوزها للمرة الثانية على التوالي على الكازاخستانية جوزال انتيدنوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع «3-6 و6-1 و6-4»، بعد مباراة استمرت ساعتين وخمس دقائق، وفازت البيلاروسية المتأهلة يوليا هاتوكا على الروسية فاليريا سانتياخ بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع «7-5 و6-0».

وفي نتائج باقي مباريات الزوجي، فاز الزوجي المصنف الثاني على البطولة والمكون من الكازاخستانية انا داليينا والروسية صوفيا لانسر، على الزوجي الهندي الذي يضم هوميرا بهارموس وبريما بهاميري بمجموعتين من دون رد بواقع «6-1 و6-1» بعد مباراة سريعة استمرت خمسين دقيقة.

14 حكماً في البطولة

وأكد ليث العاني المدير الفني للبطولة، أن البطولة الحالية ستشهد تحولاً كبيراً في تصنيف الكثير من اللاعبات اللاتي سيحصلن على نقاط خلال هذه المشاركة، منوهاً بأن 14 حكماً دولياً يديرون البطولة، بينهم الأمريكي وليد سمعان اللبناني الأصل، والتونسي محمد طاهر شقرون، والمغربي عادل حمريتي، إلى جانب 3 حكام سيدات من روسيا هن: إليزابيث واكاترينا واليزابيث، إضافة إلى 8 حكام خطوط من الإناث.