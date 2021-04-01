شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أبوظبي للجوجيتسو تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصدت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، التي ستقام على مدار يومي 2 و3 إبريل/نيسان، بمشاركة ما يقرب من 500 لاعب ولاعبة، على 3 أبسطة في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وتعد جولة أبوظبي هي المحطة الرابعة والأخيرة من جولات أبوظبي جراند سلام في نسختها السادسة للعام السادس على التوالي؛ حيث أقيمت الجولات الثلاث الماضية في كل من ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس/آب 2020، وريو دي جانيرو بالبرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ثم موسكو بروسيا منتصف مارس/آذار 2021، ضمن سلسلة البطولات التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو حول العالم، والتي تصل لـ 80 بطولة كل عام.

وتكتسب جولة أبوظبي جراند سلام أهمية استثنائية لـ3 أسباب، أولها عدد النقاط التي يحصل عليها اللاعب الفائز بالمركز الأول والتي تبلغ 3000 نقطة يستفيد منها في التصنيف السنوي للاعبي الرابطة، وهي أكبر نسبة من النقاط في بطولة واحدة بالتساوي مع جولة ريو دي جانيرو جراند سلام، وبما يزيد بـ1000 نقطة على جولتي ميامي وموسكو.

وثانيها أنها ستتضمن حفل تكريم اللاعبين المصنفين الأوائل في بطولات رابطة أبوظبي للمحترفين لموسم 2020 - 2021 مع ختام المنافسات يوم السبت، وثالثها أنها أفضل إعداد للمشاركة في الحدث العالمي الأبرز الذي يليها مباشرة على الصالة نفسها وهو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 9 إبريل/نيسان الجاري.

وتوجه عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بالشكر إلى الجهات المختصة في الدولة وحكومة أبوظبي، للمساهمة في تطبيق أعلى معايير الجودة في الإجراءات الاحترازية للحفاظ على اللاعبين ووقايتهم، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تحويل التحدي الصحي العالمي إلى قصة نجاح، من خلال توجيهات قيادتها الرشيدة، وجهود خط الدفاع الأول، والتزام أهلها والمقيمين فيها.