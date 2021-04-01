شكرا لقرائتكم خبر عن بطل العالم يستعد للبارالمبية من دولية الريشة الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كسب منتخبا الإمارات والكويت اللذان يحملان لواء الدول الخليجية الاحتكاك في بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي،بعد خسارة المنتخبين في اليومين الأول والثاني للدور الأول «المجموعات».

وخسر لاعب الإمارات محمد الزرعوني، أمام السويسري لوسا بشوطين من دون رد، كما خسرت ميرة أبو حطب أمام الهندية كيور، وخسرت سلامة الخاطري أمام البلجيكية سقوى، وفاز الفرنسي توماس على الكويتي راشد الجلاف، وفازت الهندية مناس المصنفة الأولى على الأوكرانية الشابة أوكسانا 2-1.وظهر الفرنسي لوكاس بطل العالم الحائز ذهبيتي كوريا 2017 وسويسرا 2019 في الحدث؛ حيث يستعد لخوض تحدي «بارالمبية» طوكيو من دبي بعد تأهله للأولمبياد.

وأعرب البطل الفرنسي عن فخره بالتواجد في نسخة دبي للعام الثالث، خصوصاً في هذه البطولة الاستثنائية، مشيراً إلى أنه يحب الإمارات ودبي ويحرص على المشاركة في بطولاتها.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، أن الإشادة الدولية التي حظيت بها بطولة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، دليل آخر على عطائه الذي لم يتوقف لأصحاب الهمم بصفة عامة، والعمل الإنساني بصفة خاصة، وقال: «إطلاق اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دولية فزاع للريشة الطائرة، يعتبر جزءاً قليلاً نعبّر به عن وفائنا في نادي دبي لأصحاب الهمم لما قدمه فقيد الوطن طوال هذه السنوات، منذ عام 1992، بعطاء مستمر لم يتوقف أبداً، ولن يتوقف، بإذن الله، من خلال ذكراه الطيبة».

وأكد عبدالله حسن الفلاسي عضو اللجنة الفنية رئيس لجنة المنتخبات باللجنة البارالمبية الإماراتية، أنه من ضمن أهداف مشاركة المنتخب الاهتمام بالشباب من أجل تكوين قاعدة جيدة وبالتالي اكتساب الاحتكاك من خلال التواجد في هذه البطولات العالمية المهمة، مشيراً إلى أن لجنة المنتخبات، تسعى من أجل تهيئة اللاعبين للتواجد في البطولة البارالمبية للشباب المقامة في البحرين.