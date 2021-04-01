شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خيول تشعل بطولة العين سبرينت في مضمار دار الزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف الجمعة، السباق قبل الأخير لهذا الموسم، والذي يتألف من سبعة أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط الثاني الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة، ويشهد الشوط الختامي سباق بطولة العين للسرعة سبرينت لمسافة 5 فيرلونج، ويتنافس في الحفل 94 خيلاً ويبلغ مجموع جوائزه المالية 520 ألف درهم.

ويشتد صراع المنافسة في الشوط الختامي (بطولة العين سبرينت) بمشاركة أربعة خيول أبرزها «عارف» و«روعة» إضافة إلى «غزوان الخالدية و«إم اتش رحال».

وينطلق الحفل بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، ويتقدم المنافسين فيه «إيه إف المريب» الباحث عن فوزه الأول في دار الزين في ثالثة مشاركاته بجانب «إيه إف المجاز» الذي افتتح الموسم بفوز لمسافة السرعة في المضمار العيناوي إضافة إلى «الغربي»، ويليه الشوط الثاني سباق هانديكاب للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر بقيادة «فولسهود» و«رايق» و«دينجرس ثوط» و«لا هموم».

ويشهد الحفل ثلاثة أشواط للخيول المبتدئة أولها الشوط الثالث لمسافة 2000 متر بمشاركة «باهر» و«همان الجسرة» و«ويل باور»، وفي الشوط الخامس للمهرات والأفراس لمسافة الميل تنصب الترشيحات حول «سندس» و«الذيبة» و«إيه إف تبيان»، فيما يأتي الشوط السادس لمسافة السرعة 5 فيرلونج ومعظم الخيول فيه لم تشارك في السباقات من قبل ومنهم «ايه اف لمار» و«إي اس عجب» و«إيه إف يختم»، ويشارك بالشوط الرابع لمسافة 2000 متر- هانديكاب، حاملو الوزن الأعلى «كسرى» و«مذهل» و«منور» صاحب الفوز في سباق المبتدئة في دار الزين.