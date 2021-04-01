شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر هاتريك» لهجن الرئاسة في «ختامي» مهرجان أمير قطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فازت «مرضية» بشعار هجن الرئاسة، بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي، بسيف أمير قطر في ختامي «الشحانية» الذي أقيم، الخميس، بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن من أبناء دول الخليج العربي.

وهيمنت هجن الرئاسة على 4 رموز في اليوم الختامي وفازت بأشواط اليوم الأخير بعد نجاحها في الفوز بتحديات الحول، والزمول المحليات، والمفتوح، وتحقيق إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى رصيد المؤسسة العملاقة من إنجازات وبطولات سابقة.

وتمكن «الشهم» بالشعار الأحمر من خطف أول رموز اليوم الأخير الخاص بالزمول المحليات، بقيادة المجازف محمد عتيق بن زيتون المهيري وكسب الخنجر الذهبي وأنهى مسافة الشوط الأول بزمن قدره 12:37:21.

وفي الشوط الثاني والخاص بالحول المحليات كان الموعد مع «سمحة» بشعار هجن الرئاسة والمضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري لتكسب الشلفة الذهبية، وتنهي مسافة السباق بزمن قدره 12:13:37، بعد وصولها إلى المركز الأول. وفي الشوط الثالث وانطلاقة السباقات المفتوحة واصل شعار الرئاسة تحقيق الانتصارات وكسب «مزعل» الخنجر الذهبي للزمول المفتوح، مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 12:20:81.

وفي الشوط الرابع والأخير الذي احتدمت فيه المنافسة حتى لحظاته الأخيرة، كانت هجن الرئاسة على الموعد من جديد لتحقيق الـ«سوبر هاتريك» الذي تحقق في شوط السيف للحول المفتوح مع «مرضية» بالشعار الأحمر، بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي الذي أدار من خلاله الشوط بكل حنكة واقتدار، حتى وصل إلى خط النهاية بكل أريحية، وذلك بعد أن تقدمت «مرضية» من الخلف لتنتزع مقدمة الشوط في المرحلة الأخيرة وتحقق الإنجاز الكبير، وتفوز بالسيف عندما قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 12:11:85 دقيقة.