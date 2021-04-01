الذهب ينتعش من أدنى مستوى في 3 أسابيع.. ويقفز 22 جنيها في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، الخميس 1 إبريل، بقيمة 22 جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا 764 جنيها للجرام، مقابل 742 جنيهًا أمس.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب مجددا، الخميس، عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بحسب رويترز.

وقدمت خطة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بقيمة تزيد عن تريليوني دولار للوظائف، المزيد من الدعم لجاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1713.55 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس الماضي عند 1677.61 دولار أمس الأربعاء.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى "أواندا" إن "الذهب ارتفع أثناء الليل بفعل تدفقات لإعادة موازنة المحافظ بنهاية الفصل، وبمساعدة من دولار أمريكي أضعف وغياب النشاط المفاجئ في سوق السندات الأمريكية بعد إعلان الرئيس بايدن عن أول تفاصيل بشأن حزمة البنية التحتية".

وتراجع مؤشر الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في عدة أشهر أمس الأربعاء، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا في بداية شهر مارس الجاري، إذ فقد المعدن الأصفر قرابة 40 جنيهًا، مسجلا أدنى مستوى له خلال 10 أشهر.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

خبير ينصح بالشراء

من جانبه، قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إنه في شهر أغسطس الماضي وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 975 جنيها.

وأضاف "فرج"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن انخفاض أسعار الذهب هذه الأيام فرصة جيدة جدا للشراء، حيث تراجع سعره بشكل حاد، لافتا إلى أن الذهب لا يخسر، والرئيس السيسي يهتم بصناعة الذهب وبالتالي وجه بإنشاء مدينة الذهب.

وأوضح ناجي فرج، أن صناعة الذهب في مصر منذ أيام الفراعنة منذ آلاف السنين، وهذا يتضح لدينا من خلال اكتشاف التوابيت الذهبية للفراعنة، لافتا إلى أن مصر غنية بالعديد من الأماكن التي تحتوي على الكثير من الذهب الخام.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.

وكان الذهب قد تراجع 40 جنيها، مطلع ديسمبر الماضي، ليسجل أدنى مستوى له في مصر بالنصف الثاني من 2020، وهو أقل سعر خلال 5 أشهر، وذلك بعد آمال قوية بين المستثمرين بتعافى عالمي من أزمة فيروس كورونا، التي عصفت باقتصاد الدول وحركة التجارة والسياحة، وذلك عقب إعلان شركة فايزر الأمريكية عن لقاح لكورونا.

خبير ينصح بالشراء

كما نصح أمير رزق عضو شعبة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية في مصر بشراء الذهب، محذرا من ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وفقا لتصريحات لصحف محلية.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس الماضي، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الخميس، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 655.03 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 764.20 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 873.37 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6131 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبراء يوضحون سبب التراجع

وبحسب الخبراء، تسبب جني الأرباح لدى المستثمرين في سوق الذهب، وكذلك ارتفاع الدولار لأعلي مستوي في 4 أسابيع إلي هبوط الأسعار عالميا في وقت سابق بشكل كبير لتخسر أوقية الذهب قرابة 90 دولارا في ثلاثة أيام، وهو ما ينعكس على الأسعار في مصر.

ويأتي التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية بسبب جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال ناجي فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط بعد أن فقدت أوقية الذهب أكثر من 100 دولار حتي الآن، وهو ما ينعكس على الأسعار في سوق الصاغة.

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا، نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع.