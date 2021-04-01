شكرا لقرائتكم خبر عن لو مقدم فى مبادرة تخريد السيارات أعرف موعد استلام عربيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عدد من المشاركين في مبادرة إحلال السيارات رسائل حول الموقف المبدئي لطلبهم المقدم للحصول على سيارة جديدة ضمن المبادرة، والجميع يحاول معرفة موعد استلام سيارته وهل تعتبر هذه الرسالة نهائية ، وما هو موعد تسلم السيارة الجديدة في حالة انطباق الشروط عليك، كل هذه الأسئلة حاولنا الإجابة عليها.

كم سيارة تستهدفها مبادرة التخريد؟

وتستهدف الحكومة خلال العام الحالي إحلال 70 ألف سيارة تعدت الـ 20 عاما، تشمل 55 ألف سيارة أجرة وملاكي، و15 ألف ميكروباص، ضمن المرحلة الأولى من خطة إحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين)، ومن المنتظر إحلال 250 ألف مركبة قديمة بأخرى جديدة بحلول عام 2023.

متي استلام السيارة إذا كانت هناك التزام بالشروط؟

وتعتزم الحكومة بدء تسليم الدفعة الأولى من السيارات المشاركة في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى عاملة بالوقود المزدوج خلال أبريل 2021، والسيارات التي سيجري تسليمها في الدفعة الأولى سيعتمد على توفر النماذج التي يختارها المتقدمين.

كم شخص تقدم لمبادرة إحلال وتجديد السيارات؟

عدد من تقدموا حتى الآن للاستفادة من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بلغ 68 ألف متقدم منهم 25% فقط كانت بياناتهم صحيحة ومطابقة لقاعدة البيانات يمثلون نحو 18 ألفًا.

ما مصير من تقدم للمبادرة وبياناتهم غير صحيحة؟

المتقدمين أصحاب البيانات غير صحيحة، سواء بيانات رخصة السيارة أو بطاقة الرقم القومى وفقًا لما هو مسجل بوزارة الداخلية، أو عدم استيفاء بعض المتقدمين للشروط مثل السن أو موديل السيارة تبلغ نسبتهم 80% من المتقدمين هم من أصحاب السيارات الملاكى و20% من أصحاب التاكسى وهو ما سيتم إبلاغهم به.