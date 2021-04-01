شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: مدينة الدواء المصرية تحقق التوازن بين الجودة والفاعلية والسعر المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن الدولة تغطى 85% من احتياجات مصر من الدواء، مضيفا أن مدينة الدواء المصرية توفر الأدوية بمبالغ بسيطة.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة dmc، أن مصر تستورد 15% من احتياجات مصر من الخارج بمبالغ دولارية كبيرة جدا، ومنها أدوية الامراض المزمنة، والسرطان.

وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن مدينة الدواء المصرية تحقق التوازن بين الجودة والفاعلية والسعر المناسب.