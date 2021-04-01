شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع عقب بيانات مبيعات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس عقب بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات.



وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية اليوم مما دفع المستثمرين بعيدا عن الملاذات الآمنة والإقبال بدلا من ذلك على أصول المخاطرة كعملات السلع.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في أستراليا انخفض بنسبة 0.8% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 1.1%.



وحقق الميزان التجاري الأسترالي فائضا بحوالي 7.53 مليار دولار في شهر مارس/آذار بينما توثع محللون تحقيق فائض بحوالي 9.95 مليار دولار.



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد كشف أمس عن خطة لإنفاق نحو تريليوني دولار على البنية التحتية لتطوير شبكات الكهرباء وغيرها من المرافق فضلا عن تعزيز التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7604، وسجل أعلى سعر عند 0.7609 في حين سجل أقل سعر عند 0.7531.