شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة و"إس أند بي 500" يتجاوز مستوى 4000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس في ظل انخفاض العائد على سندات الخزانة، وعلى الرغم من صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.



كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد كشف أمس عن خطة لإنفاق نحو تريليوني دولار على البنية التحتية لتطوير شبكات الكهرباء وغيرها من المرافق فضلا عن تعزيز التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 719 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل القراءة 678 ألفاً.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 33033 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 201 نقطة) إلى 13450 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 73% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 4000.6 نقطة.