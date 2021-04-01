شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يرتفع وسط انخفاض الدولار والتوقعات بمزيد من الطلب على المعدن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الخميس في ظل انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التوقعات بمزيد من الطلب على المعادن الصناعية.



ويتلقى النيكل دعما من إقبال شركات السيارات العالمية عليه بشكل مكثف من أجل استخدامه في صناعة البطاريات.



ولطالما تحدث المدير التنفيذي لشركة "تسلا" "إيلون ماسك" عن ثمار استخدام النيكل في صناعة البطاريات لتشغيل السيارات الكهربائية.



هذا، وكشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس عن خطة لإنفاق نحو تريليوني دولار على البنية التحتية لتطوير شبكات الكهرباء وغيرها من المرافق فضلا عن تعزيز التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 16097 دولار للطن.