شكرا لقرائتكم خبر عن 1969 حساب مستثمر جديد في أسهم دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استحوذت 10 شركات وساطة أسهم على 78% من تداولات المستثمرين على الشركات المدرجة في سوق دبي المالي خلال الربع الأول 2021.

وسجلت شركات الوساطة العشر؛ تدوالات بيعاً وشراءً بنحو 24 مليار درهم من أصل 31 مليار درهم، وبلغت حصة بقية الشركات الـ 19 نحو 22% من تداولات المستثمرين، بما يعادل 6.87 مليار درهم.

ومن جانب آخر، أضافت 29 شركة وساطة أسهم في سوق دبي المالي نحو 1969 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الربع الأول من العام 2021، وذلك وفقاً لبيانات إدارة السوق.

وأشارت البيانات إلى أن «بي اتش مباشر للخدمات المالية» أضافت 296 حساباً جديداً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 280 حساباً، و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 171 حساباً، و«المجموعة المالية هيرميس الإمارات» 146 حساباً، و«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 129 حساباً، و«الرمز كابيتال» 122 حساباً، و«دبي الإسلامي للخدمات المالية» 106 حسابات، و«أرقام سيكيورتيز» 100 حساب، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» 71 حساباً.

