شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الصقر للتأمين» تنظر في تأسيس أو شراء شركة تأمين إسلامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعقد الجمعية العمومية لشركة «الصقر الوطنية للتأمين» اجتماعها في 24 إبريل/نيسان الجاري، لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن المصادقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة باتمام تسويات مالية على بعض الذمم القائمة سواء للعملاء أو أطراف ذات علاقة بما لا يتجاوز 5% من رأس المال مقابل أصول عينية يتم تقييمها حسب الأصول، وذلك بما يضمن تحصيل حقوق الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتوقيع مخالصات نهائية.

كذلك تناقش العمومية تفويض مجلس الإدارة بما لا يتجاوز 5% من رأس المال في تأسيس أو شراء شركة تأمين إسلامية داخل او خارج الدولة بالإضافة الى بشراء حصص مؤثرة في شركات تأمين مساهمة عامة خارج الدولة وتفويض المجلس في تحديد قيمة الصفقات و شروطها بما لا يتجاوز 5% من رأس المال.

وتسعى العمومية للمصادقة على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم بقصد التصرف بها وفقاً للقرار الصادر عن الهيئة في هذا الشأن، وتفويض مجلس إدراة الشركة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية خلال المدة التي توافق عليها الهيئة. تخفيض رأس مال الشركة في حال انتهاء المهلة المحددة من الهيئة للتصرف في الأسهم المشتراة من خلال إلغاء تلك الأسهم مع تعديل رأسمال الشركة بالنظام الأساسي.

تخارج

كما تناقش العمومية الموافقة على تفويض مجلس الادارة بالتخارج من بعض الاستثمارات القائمة مع أطراف مختلفة بما فيها أطراف ذات علاقة سواء من خلال بيع حصة الشركة الطرف الآخر أو شراء حصة الطرف الآخر بما لا يتجاوز 5% من رأس المال.

وكذلك مجموعة من الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص، منها المصادقة على توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي ليتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 في شأن الشركات التجارية.

بالإضافة الى تقديم توصية بالموافقة على تقديم مساهمات طوعية في أغراض خدمة المجتمع حسب المادة 242 من القانون الاتحادي 2 لسنة 2015 على ألا تزيد على (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين 2020/2019.

كما تنظر الجمعية العمومية في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية، والموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها، وتخويل 30 مليون درهم من الاحتياطي العام إلى الخسائر المتراكمة والموافقة على البيانات المالية والميزانية وممثلي المساهمين وسياسة الشركة والمدققيين وإبراء ذمة الأعضاء.

