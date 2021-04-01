شكرا لقرائتكم خبر عن «نولت كتشين» تفتتح ثالث صالة عرض لها في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تفتتح شركة «يونيفرسال» التجارية ثالث صالة عرض لها لعلامة «Nolte Küchen» في دبي، والتي ستعرض بدورها مجموعة من المطابخ حديثة التصميم ذات الديكورات الراقية.

وقال سيلفاكومار راجولو، المدير العام لشركة «Nolte FZE» في دبي: نتواجد في الإمارات منذ عام 2007، ومنذ ذلك الحين أصبح لدينا قاعدة واسعة من العملاء. نحن نعمل بشكل وثيق مع المهندسين المعماريين والمصممين والمطورين وأصحاب المنازل لتصميم وإنشاء مطابخ المستقبل، ويعد افتتاح صالة العرض الجديدة فصلاً جديدًا ومهماً سيساهم في تطور العلامة.

من جانبه، قال زياد عبد النور، مديرعام شركة «يونيفرسال التجارية» تمثل صالة العرض الجديدة نموًا بالنسبة لنا كشركة في عام 2021.

والتي ستوفر تجربة واقع افتراضي غامرة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التكنولوجيا في صناعة المطابخ في دول مجلس التعاون الخليجي. سيتمكن عملاؤنا من ارتداء نظارات ثلاثية الأبعاد لتتاح لهم فرصة الدخول إلى شقة افتراضية والتفاعل مع المساحة وكذلك مع تصميمات مطبخ Nolte. ويمكنهم تغيير ألوان وتشطيبات الأرضيات وتغيير الألوان والمواد المستخدمة في تصميم المطبخ وغير ذلك الكثير.