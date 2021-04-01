شكرا لقرائتكم خبر عن «ملبار» الهندية تعتزم افتتاح 4 فروع في دبي والشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ملبار للذهب والألماس» أنها ستفتتح 56 متجراً خلال العامين 2021 و2022، 40 منها في الهند و16 متجراً حول العالم، باستثمارات تقدر بـ 220 مليون دولار، ما يسهم بخلق 1750 فرصة عمل جديدة.

وستشمل التوسعات في دولة الإمارات العربية المتحدة افتتاح متاجر جديدة في «الزاهية» و«مويلح» في الشارقة، و«واحة السيلكون» و«سوق دبي للذهب» في دبي، وكذلك متاجرفي كل من «روي» و«بوشار» و«خوده» في سلطنة عمان، و«جريان جنيحات» و«روضة» في قطر، و«باب البحرين» في البحرين، وكذلك في «ليتل إنديا» في سنغافورة، و«كوالا لامبور» و«بينانغ» في ماليزيا بالإضافة ل12 متجراً جديداً في الهند خلال الربع الأول من السنة المالية.

وقال إم بي أحمد، رئيس مجلس إدارة المجموعة: خلال أكثر من 25 عاماً، تحولنا من نشاط صغير لبيع المجوهرات بالتجزئة إلى شركة عالمية تعمل في مجالات البيع بالتجزئة والتصنيع للمجوهرات الذهبية والماسية. الشفافية وثقة العملاء هما الركيزتان لنمونا وسيأخذنا التوسع الجديد إلى آفاق أرحب«.

وأضاف: أن»لمتاجر الجديدة ستقدم تجربة عملاء لا مثيل لها بما ينسجم مع وعد ملبار بتقديم مستويات جودة وخدمة لا تُضاهى. يتمثل هدف المجموعة بأن تصبح علامة بيع المجوهرات بالتجزئة رقم واحد عالمياً من حيث عدد المعارض وحجم الإيرادات«.

من جهته، قال عبد السلام كيه بي، المدير التنفيذي للمجموعة»تماشياً مع التزامنا الاجتماعي، سيخلق التوسع 1750 فرصة عمل جديدة، ونحن نتبع أفضل الممارسات في الصناعة والمعايير الأخلاقية والإدارة الاحترافية للأموال".