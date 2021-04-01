شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 1116 شقة وفيلا بملياري درهم في دبي خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 7.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 1219 مبايعة بقيمة 2.77 مليار درهم، منها 103 مبايعات للأراضي بقيمة 722.02 مليون درهم و1116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.05 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 213 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 224 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 127 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 190 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 82 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.15 مليار درهم منها 94 رهن أراض بقيمة 1.15 مليار درهم و347 رهن فلل وشقق بقيمة 2.99 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 548 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 86 هبة بقيمة 193.22 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 32 مليون درهم.

الأداء اليومي

وعلى الصعيد اليومي بلغت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 711 مليون درهم، الخميس، حيث شهدت الدائرة تسجيل 236 مبايعة بقيمة 506.54 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 113.49 مليون درهم و217 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 393.05 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في اليفره 3 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة مليوني درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 180.48 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 29.26 مليون درهم و63 رهن فلل وشقق بقيمة 151.21 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الكرامة بقيمة 39 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 25 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 24.62 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 3 مليون درهم.

