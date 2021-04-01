شكرا لقرائتكم خبر عن 2088 علامة أعادت تسجيل ملكيتها بالإمارات منذ مطلع 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ اجمالي عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية للعلامات التجارية في دولة الإمارات نحو 2088 طلبا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 وذلك وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد.

يعكس الحجم الكبير من العلامات التجارية التي جرى إعادة تثبيت ملكيتها خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس من العام الجاري النشاط الكبير الذي يشهده القطاع وذلك بالتزامن مع عودة النمو إلى جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.

تضم قائمة العلامات التجارية التي أعيد تسجيلها مع نهاية شهر مارس الماضي مجموعة كبيرة من العلامات التابعة لشركات عالمية تتخذ من الامارات مركزا إقليميا لأعمالها في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

تعمل هذه الشركات في مختلف الأنشطة وفي مقدمتها القطاعات التجارية والطاقة والخدمات اللوجستية بالإضافة الى قطاعات الصناعة والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وأظهر الرصد الخاص بحركة نشاط القطاع محافظته على تحقيق نسب نمو جيدة طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري غير أن شهر يناير الماضي كان الأكثر نشاطا من حيث عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية لعلامة تجارية والذي وصل إلى 777 طلبا حسب الأرقام الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الماضية أسهمت في ادامة نشاط قطاع العلامات التجارية في الامارات إضافة إلى القطاعات الأخرى التي لا يزال روادها يرون الدولة البيئة الاستثمارية الأكثر جذبا وتنافسية على مستوى المنطقة. (وام)

