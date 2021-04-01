شكرا لقرائتكم خبر عن بحث الأثر العقاري لـ «خطة دبي 2040» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت سلسلة «حديث الخبراء» - إحدى المبادرات التوعوية الاجتماعية - ندوة افتراضية «أسرار التملك العقاري» لبحث أبرز القضايا المؤثرة في الوقت الراهن بالتزامن مع تنامي الطلب العقاري والاستعدادات الجارية للتوسع العمراني في إطار «خطة دبي 2040».

استضافت الندوة عدداً من الخبراء والمختصين في القطاع بمن فيهم الحارث الموسى، نائب رئيس مجلس إدارة «فالكُن ستِي أوف وندورز» وعواطف الهرمودي، خبيرة مصرفية، إلى جانب جاسم البستكي، باحث في الشؤون الاقتصادية الذي تولى إدارة الندوة.

تأتي الندوة استجابة للتوجه الوطني نحو دفع عجلة النهضة التنموية والعمرانية عملاً بمستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040»، والتي تمثل دعامة متينة للنهوض بالقطاع العقاري وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المطورين والمستثمرين العقاريين والمشترين الذين يتطلعون إلى التمتع بأسلوب الحياة المتكامل في الإمارة.

وقال الحارث الموسى: «اكتسبت الندوة أهمية بالغة كونها تمحورت حول إثراء المعرفة ذات الصلة بالتملك العقاري، الذي يعتبر اليوم أحد أبرز القضايا الملحة في الوقت الراهن، لاسيما مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «خطة دبي الحضرية 2040» التي تمثل إطاراً شاملاً لدفع عجلة التنمية العمرانية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة والرخاء الاستقرار في العالم.

وأضاف الموسى: «ركزت الندوة السابعة عشرة على استعراض الأسرار ذات الصلة بالتملك العقاري، والذي يعتبر أحد أفضل أنواع الاستثمارات في العالم. وجاء تنظيم هذه الندوة في الوقت الذي تتنامى فيه أهمية تملك العقارات كونها الطريق الأمثل لبناء عمل استثماري ناجح، ما يدفعنا إلى الارتقاء بالوعي العام حول السبل المثلى لتسهيل عملية التملك العقاري وجعلها تجربة سلسة بعيداً عن المخاطر».

خيار مناسب

من جانبه، قال الخبير العقاري شاكر زينل: «يعتبر التملك العقاري واحداً من العوامل الأساسية لتحسين الدخل على المدى البعيد والقريب، لاسيما أنه خيار مناسب سواء للاستثمار أو السكن مع ضرورة التخطيط للمدى البعيد ودراسة القدرة الشرائية». ويحظى التملك العقاري بإقبال واسع في دولة الإمارات، في ظل توفر التسهيلات المصرفية والحلول التمويلية وخطط السداد الميسرة.

دعامة أساسية

من جهتها، قالت عواطف الهرمودي: «يعتبر الاستثمار في العقار مختلفاً عن غيره من الاستثمارات الأخرى، لذا لا بد من اتباع الدقة والحذر عند اختيار العقار الذي يتماشى مع الأهداف المحددة، سواء أكانت سكنية أو تجارية أو استثمارية. ويبرز عامل السعر كونه دعامة أساسية لاتخاذ القرار، فلا بد من دراسة الأسعار بدقة؛ حيث إن السعر التنافسي قد لا يكون بالضرورة فرصة رابحة، ما يحتّم ضرورة عدم التسرع في شراء العقار قبل دراسة كافة العوامل مجتمعة بصورة معمقة».