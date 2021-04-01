شكرا لقرائتكم خبر عن ريز أحمد مرشح للأوسكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جسد الممثل البريطاني ريز أحمد شخصية عازف طبول يصاب بالصمم في فيلم «صوت المعدن»، وهو الدور الذي رشحه لجائزة أوسكار أفضل ممثل.

وفي الفيلم الذي أخرجه داريوس ماردر، يجسد أحمد شخصية روبن الذي يقوم بجولة مع صديقته المغنية يفقد خلالها القدرة على السمع، ثم يسعى على مضض لطلب المساعدة وتعلم لغة الإشارة.

وقال أحمد إن استعداده لتجسيد الدور عن طريق تعلم عزف الطبول ولغة الإشارة تطلب منه جهداً كبيراً. قال أحمد لرويترز «على المستوى العاطفي كان نصاً قاسياً للغاية. كتب داريوس ماردر شيئاً مؤثراً حقاً». وأحمد (38 عاماً) مغني راب أيضاً، ومرشح لجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون «بافتا» عن الدور نفسه في حفل يقام الأسبوع المقبل. وأضاف: «أعتقد أن الكثير من الناس يشعرون بحماس شديد لأن فيلماً عن الصم مرشح لنيل جائزة أفضل فيلم».