«خليفة التربوية» تعقد جلسة «القراءة وتحولات الوعي»

أكدت الشيخة الدكتورة شمّا بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة «مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية»، أهمية القراءة ودورها في ترسيخ الوعي الفردي والمجتمعي، ونشر التراكم المعرفي. مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة للقراءة، وحرصها على استشراف تحولات المستقبل، والعمل على بناء أجيال واعية لاستكمال البناء الحضاري للمجتمع الإماراتي.

وثمنت الرؤية الداعمة لانطلاقة عام القراءة، وإطلاق قانون القراءة والحفاظ على الزخم القرائي للمجتمع، بتخصيص مارس من كل عام، ليكون شهراً للقراءة. داعية إلى أن يكون الاحتفال بالقراءة طوال العام، لتصبح عادة يومية يحرص عليها كل إنسان، وإلى استمرار الزخم نفسه من الفعاليات والمبادرات على مدار العام.

وأشادت بالدور للمؤسسات الثقافية في الدولة، في بناء الوعي والمعرفة، ولـ«جائزة خليفة التربوية» في خلق روح تنافسية مبدعة، تعمل على إطلاق الشغف في المعرفة والإبداع، ما ينعكس في النهاية على البناء المعرفي والثقافي لمجتمع الإمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الجائزة، عن بُعد، وتحدثت فيها الشيخة الدكتورة شما عن «القراءة وتحولات الوعي»، في ختام فعاليات شهر القراءة «أسرتي تقرأ»، وأدارتها أمل العفيفي، الأمينة العامة للجائزة، بحضور عدد من القيادات التعليمية والأكاديمية والثقافية، من داخل الدولة وخارجها.

وأكدت العفيفي، أهمية الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة لمسيرة القراءة في المجتمع، ودورها في بناء قاعدة معرفية للفرد، تمكنه من ترسيخ منظومة الوعي، وتعزز لديه الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وتفتح آفاقه الفكرية على حضارات الشعوب في جميع أنحاء العالم. مشيرة إلى أن الجائزة جعلت القراءة إحدى الركائز الأساسية في تقييم المرشحين والفائزين في دوراتها المختلفة، إدراكاً منها لقيمة القراءة ودورها في بناء الفرد والمجتمع.

ورحبت العفيفي، بالشيخة الدكتورة شما بنت محمد، مؤكدة أهمية جهودها في تعزيز قاعدة الثقافة والمعرفة المجتمعية، عبر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد. وأشارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد في بداية الجلسة إلى أن الوعي الذاتي هو إدراك الفرد لجوانبه المختلفة، وفهم أفعاله وسلوكاته ودوافعه، وإدراك نقاط القوة والضعف الكامنة فيه. وبهذا المفهوم ندرك أهمية القراءة طريقةً معرفيةً لوعي الفرد بذاته، وهي تسهم في التراكم المعرفي الذي هو المرتكز الرئيسي لتكوين مفاهيم الإنسان، ورؤيته لذاته والتعرف إلى مكامن قوته وضعفه، ويجب التعامل معه بروح إبداعية وابتكارية، وتفاعل الأفكار، وإعطاء العقل حريته في التفكير والنقد لرصيده المعرفي، والتأمل فيه وبناء شخصية فكرية مستقلة، وطرح الأسئلة على ذاته؛ كل ذلك يساهم في بناء وعي ذاتي إبداعي.

وأكدت أهمية تربية الأبناء على العقل النقدي، وتنمية حرية طرح السؤال، وعدم كبت تساؤلاتهم وتوسيع مداركهم المعرفية والفكرية وتدريبهم على التفكير الموضوعي وتعزيز إدراكهم لقيمة القراءة ودورها في بناء المحتوى المعرفي.

وتخلل الجلسة نقاش، تطرقت فيه الشيخة الدكتورة شما، إلى رعاية القيادة الرشيدة ودعمها لفعاليات شهر القراءة وحرصها على أن تكون نهجاً مجتمعياً.

كما أكدت أهمية دور الأسرة والمدرسة في تعريف النشء في مراحل عمرية مبكرة، بأهمية القراءة. وفي ختام الجلسة توجهت أمل العفيفي بالشكر إلى الشيخة الدكتورة شما على حضورها هذه الجلسة الحوارية. (وام)