شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد حظر التجول الجزئي في الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت - "الخليج"

أعلنت الحكومة الكويتية الخميس تمديد حظر التجول الجزئي في عموم البلاد حتى تاريخ 22 أبريل/نيسان الجاري، كإجراء احترازي لمواجهة جائحة "كوفيد19".

وأكد طارق المزرم، المتحدث باسم الحكومة في بيان، أن "حظر التجول الجزئي في البلاد يبدأ مساء يوم الخميس 8 أبريل 2021، ويستمر إلى يوم الخميس 22 من الشهر ذاته، اعتباراً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي".

بدوره أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، قانونا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار (828 ألف دولار) تضمن الحكومة 80 في المئة منه.

وتعرضت مشروعات متوسطة وصغيرة في الكويت، لأضرار وتداعيات جراء الخطوات التي تتخذها الدولة لكبح جائحة "كوفيد19".

