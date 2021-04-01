شكرا لقرائتكم خبر عن مسح جوي للوضع البيئي في قناة السويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - ”الخليج 365”

قامت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مصر بمسح جوي بالطائرة لمنطقة قناة السويس لمتابعة الوضع البيئي للمنطقة، بعد نجاح تعويم السفينة «ايفرجفين» بهدف الحفاظ على السلامة البحرية، وضمان تطبيق البيئية السليمة.

وأُجري المسح الجوي بالتعاون مع القوات الجوية وهيئة عمليات القوات المسلحة بحضور رئيس معهد علوم البحار، ولفيف من المختصين والاستشاريين في الحفاظ على البيئة البحرية في الوزارة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن المسح الجوي يهدف إلى تفقد منطقة قناة السويس وما حولها، والوقوف على الوضع البيئي في منطقة وجود وانتظار السفن خلال أزمة السفينة الجانحة للوقوف على أية تداعيات بيئية في المنطقة، والتأكد من تطبيق إجراءات الإدارة البيئية كافة، وضمان عدم وجود مخلفات ناتجة عن السفن ، وقالت إن المسح الجوي أسفر عن خلو المسطح المائي من أي آثار ضارة للبيئة.