شكرا لقرائتكم خبر عن مركز إبداع صناعي من الجيل الرابع في المعرفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شهد د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سيمنز» مصر، لإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع في مصر.

ويقام المركز في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويستهدف التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، كما يتبنى التكنولوجيا المتقدمة في التصنيع، فضلاً عن التدريب على تقنيات «الأتمتة» و«الرقمنة»، وتقديم الدعم اللازم في مجالات تحفيز الابتكار، وتصميم المصانع الذكية.

ووقع مذكرة التفاهم، المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز».

وأكد طلعت أن هذا التعاون يجمع بين عناصر شديدة الأهمية في استراتيجية الوزارة، والتي تشمل رعاية الإبداع، وتنمية العمل الابتكاري والمهارات الخلاقة، وتصنيع الإلكترونيات.

وأضاف أن مصر تسعى إلى مواكبة وتوطين أحدث التكنولوجيات العالمية، وتحفيز تبني تكنولوجيا التصنيع الذكي، لتحقيق التحول الرقمي على مستوى كافة الصناعات.