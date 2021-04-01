شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تغطية الطرح العام لشركة تعليم لخدمات الإدارة 29.38 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة، إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على سهم شركة تعليم لخدمات الإدارة، بلغت عدد 525.6 مليون سهم، وتم تغطية الطرح العام 29.38 مرة تقريباً.

وتعمل شركة تعليم لخدمات الإدارة في مجال التعليم العالي في مصر، وتدير جامعة النهضة ببنى سويف، وهى أكبر جامعة خاصة فى الصعيد، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجامعة حوالى 11 ألف طالب، بينما يبلغ المقيدون بها حتى الآن حوالى 6270 طالبًا، وتشمل الجامعة كليات علمية مختلفة، مثل الطب والعلاج الطبيعى، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة وعلوم الحاسبات، والإعلام والتسويق وإدارة الأعمال.

وتعتبر كلية الطب بجامعة النهضة، أكبر كلية طب خاصة على مستوى الجمهورية، وتحظى بشراكة مع جامعة فيينا الطبية ذات التصنيف الدولى وإحدى أقدم الكليات الطبية فى أوروبا، وتخطط جامعة النهضة لإطلاق 3 كليات جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، وإنشاء جامعة جديدة بالشراكة مع بالم هيلز في مشروع باديا.