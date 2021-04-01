شكرا لقرائتكم خبر عن فوز "فودافون مصر" بجائزة الشركة الأكثر نموًا في مجال المحافظ والمدفوعات الرقمية من احتفالية bt100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا لريادتها سوق المحمول، فازت شركة فودافون مصر-الشبكة رقم واحد-بجائزة الشركة الأكثر نموًا في مجال المحافظ والمدفوعات الرقمية، من احتفالية bt100 في دورته الرابعة، والتي عقدت أمس الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، وتأتي الجائزة المقدمة من أهم وأكبر حدث اقتصادي في مصر تكليلًا لجهود فودافون في الاستحواذ على أكبر حصة سوقية من المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول بنسبة بلغت 62% من إجمالى المحافظ، وبعدد معاملات بلغت 86%، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات، وتتويجًا لاستراتيجية شركة فودافون الرامية إلى تعزيز دورها في مساندة جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030





محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر يتسلم جائزة bt100

وسلم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق، جائزة احتفالية bt100 إلى السيد/ محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وجرى اختيار شركة فودافون مصر للفوز بجائزة الشركة الأكثر نموًا في مجال المحافظ والمدفوعات الرقمية، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء الاقتصاديين المشاركين في اختيار الفائزين باحتفالية bt100.

ونجحت شركة فودافون مصر، في الفوز بجائزة الشركة الأكثر نموًا في مجال المحافظ والمدفوعات الرقمية، بعدما أخذت زمام مبادرة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول لإداركها أهمية تحقيق الشمول المالي في مصر، وفي هذا الصدد وضعت فودافون تنمية مستقبل المحافظ الالكترونية ضمن الأهداف الرئيسية للشركة منذ 2013، فكانت من السباقين فى تخطيط وتطوير خدمات الدفع الإاكترونى عبر الهاتف المحمول لادراكها بأهمية تحقيق الشمول المالى، لذا استحوذت على الحصة الأكبر من القيمة السوقية للمحافظ الالكترونية، حيث وصل عدد مستخدمى "فودافون كاش" إلى 8 ملايين مستخدم فى مصر، بالإضافة إلى مبادراتها المتنوعة مع الجهات الحكومية منها صرف المعونة المستحقة للعمالة غير المنتظمة المتأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وصرف المعاشات ونفقة المطلقات.

قال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر: "يسعدني حصول شركة فودافون مصر على جائزة الشركة الأكثر نموًا في مجال المحافظ والمدفوعات الرقمية من احتفالية bt100 التي تجمع نخبة من كبار خبراء الاقتصاد في مصر للاحتفال بانجازات مرموقة، وتفخر شركة فودافون مصر بالطفرة التي حققتها فودافون كاش في مجال الشمول المالى بحصولها على أكبر حصة سوقية من المحافظ الالكترونية عبر الهاتف المحمول بنسبة بلغت 62% من إجمالى المحافظ، مما يؤكد على سعى الشركة الدائم في دعم رؤية الحكومة لعام 2030

محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر

يذكر أن احتفالية bt100هي أكبر حدث اقتصادي في مصر لتكريم الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية، وتشهد الاحتفالية حضور لافت من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي كبرى الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية.

وعقدت احتفالية bt100 للعام الرابع على التوالي تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة الخليج 365، وتنظمها شركة "POD" وهي الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية.